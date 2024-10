Diskussionen um den Neuburger Bahnhof landen in BR-Sendung „Quer“

Das vorläufige, umstrittene Ende der Videoüberwachung am Neuburger Bahnhof wird nach den Berichten unserer Redaktion zum Thema in „Quer“, dem bekannten Wochenmagazin im BR-Fernsehen.

Videoüberwachung am Neuburger Bahnhof Thema bei „Quer“

Der Beitrag, den ein Kamerateam an diesem Montag in Neuburg gedreht hat, ist zu sehen in der nächsten Sendung am Donnerstag, 31. Oktober, ab 20.15 Uhr, oder anschließend in der Mediathek. (ands)