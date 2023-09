Falscher Polizist: Polizei fahndet mit Bildern nach einer Verdächtigen

Eine Frau aus Dollnstein war im Juni Opfer von Telefonbetrügern geworden. Jetzt sucht die Polizei mit Fotos nach einer Verdächtigen.

Nachdem eine Frau aus Dollnstein im Juni 2023 Opfer von Telefonbetrügern geworden war, fahndet die Polizei nun mit Fotos nach der Abholerin.

Die Polizei fahndet nach dieser Frau. Sie soll bei einer 66-Jährigen in Dollnstein Geld ergaunert haben. Foto: Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Am 27. Juni gegen 12.45 Uhr hatten Unbekannte bei der 66-Jährigen angerufen und ihr erklärt, dass ihre Tochter in einen Unfall verwickelt gewesen sei. Damit sie nicht in Haft komme, müsse ein hoher Geldbetrag als Kaution hinterlegt werden.

Die Verdächtige stieg in Ingolstadt in ein Taxi. Foto: Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Die Frau aus Dollnstein hat nach dem Schockanruf eine fünfstellige Summe übergeben

Nachdem das Opfer über mehrere Stunden am Telefon gehalten wurde, erklärte sie sich zur Zahlung einer fünfstelligen Summe bereit. Diese wurde von einer Komplizin bei ihr zu Hause abgeholt.

Wer kennt diese Frau? Sie soll in einen Telefonbetrug verwickelt sein. Foto: Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Nach den Ermittlungen der Polizei liegen nun Bilder einer Verdächtigen, die das Geld abgeholt haben soll, vor. Sie hat asiatisches Aussehen, schwarze Haare und trug ein Oberteil sowie eine Hose mit Blumenmuster.

Hinweise zu der Frau nimmt die Kripo Ingolstadt unter der Nummer 0841-93430 entgegen. (AZ)