Polizei schnappt Graffiti-Sprayer

Die Polizei hat zwei 18-Jährige festgenommen, die in Dollnstein ein Graffiti gesprüht haben sollen. Sind sie für weitere Graffitis verantwortlich?

Am Freitag gegen 2 Uhr ging bei der Polizei eine Mitteilung ein, dass zwei Jugendliche in einer Bahnunterführung in Dollnstein Graffiti sprühen. Die Täter würde hierbei gelbe und silberne Farbe verwenden.

Bei der Anfahrt fielen der Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Eichstätt dann in unmittelbarer Nähe zum Tatort zwei Personen auf, die in einem Auto saßen. Als diese den Streifenwagen erblickten, ergriffen sie fußläufig die Flucht. Die Beamten konnten jedoch die beiden 18-Jährigen einholen und vorläufig festnehmen. Beide aus dem Landkreis Eichstätt stammenden Personen wurden im Anschluss durchsucht, berichtet die Polizei. Hierbei konnten die Beamten bei beiden Tätern gelbe Farbflecken an den Händen feststellen. Bei einem der Täter konnte zudem bei der Durchsuchung seiner Wohnung schwarze Sprühfarbe aufgefunden und sichergestellt werden.

In der Unterführung brachten die beiden Täter ein circa ein Meter hohes sowie 2,5 Meter langes Graffiti an. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Es bedarf weiterer Ermittlungen, ob die Täter für weitere beziehungsweise gleichgelagerte Taten verantwortlich sind, so die Polizei. (AZ)