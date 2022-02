Verbotene Spritztour endet bei Dollnstein im Acker

Drei Freunde hatten sich vom Vater eines 16-Jährigen ein Auto "ausgeliehen". Doch die verbotene Spritztour endete bei Dollnstein im Acker.

Eine verbotene Spritztour am vergangenen Sonntagfrüh hat für einen 19-Jährigen aus dem Kreis Eichstätt und zwei Freunden im Acker geendet – und für jede Menge Ärger gesorgt.

19-Jähriger baut Unfall mit dem Auto vom Vater eines Freundes

Am Sonntagnachmittag hat ein Mann bemerkt, dass sein Auto nicht mehr in der Hofeinfahrt steht. Als er seinen 16-jährigen Sohn dazu befragte, gab dieser zu, zusammen mit dem 19-Jährigen und einem weiteren Freund eine Spritztour mit dem Auto des Vaters gemacht zu haben. Laut des 16-Jährigen und seines Freundes soll der 19-Jährige am Steuer gesessen sein.

19-Jähriger ist bei Dollnstein von der Straße abgekommen

Dieser hatte dann während der Fahrt die Kontrolle über den Wagen verloren und ist zwischen Dollnstein und Wellheim von der Straße abgekommen. Anschließend blieb der Wagen in einem Feld stehen. Am Auto entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Da der 19-Jährige keinen Führerschein hat, muss er sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. (nr)