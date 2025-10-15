Neue Marke bei Donau origin: Jetzt kommt Rum in die Flasche

Wenn Florian Schwensfeier an jene folgenschwere Autofahrt denkt, während der er darüber sinniert hat, ob er nicht seinen eigenen Gin herstellen könnte, dann kann er manchmal selbst nicht glauben, was sich aus diesem Gedanken entwickelt hat. Mehrere Gin-Sorten hat er seitdem kreiert, die nicht nur ihm, sondern mittlerweile auch vielen überzeugten Kunden schmecken. Bis nach Sylt und Graz hat es der Donau origin geschafft, der in Burgheim gebrannt wird. An diesem Mittwoch feiert die Destillerie ihren fünften Geburtstag und bringt zu diesem Anlass nicht nur eine neue, limitierte Sorte heraus, sondern wagt sich auch in neue Gefilde. Unter der Marke Spyglass (Fernglas) gibt es jetzt auch Rum und in absehbarer Zeit auch Whiskey.

„Dass wir nach fünf Jahren diese Größenordnung erreicht haben, hätte ich nicht gedacht.“ Wir, das sind Florian Schwensfeier aus Oberhausen und zwei Miteigentümer, die jedoch im Hintergrund agieren. Fünf Gin-Sorten sind mittlerweile fest im Handel, darunter eine alkoholfreie Variante. Für das Hotel Acker in Neuburg produziert er darüber hinaus eine exklusive Sorte, die es nur dort zu trinken gibt. Obwohl der Markt mit lokalen Gin-Varianten überschwemmt ist, konnte sich Donau origin behaupten. „Wir haben in fünf Jahren eine sehr treue Kundschaft aufgebaut und den Umsatz ungefähr verdoppelt“, sagt er. Der 48-jährige Audi-Ingenieur könnte wohl stundenlang über die Verfahrensprozesse und die Finessen beim Herauslösen der Aromen sprechen. Dabei ist nicht zu überhören, dass er mit hohem Anspruch an das Ergebnis und viel Liebe zum Detail an seinen Ideen feilt.

Florian Schwensfeier bringt Jubiläums-Gin mit Honig aus Oberhausen heraus

So wie bei der Sonderedition „Sammlerherz“, von der es zum Fünfjährigen eine begrenzte Anzahl gibt. Dazu hat Florian Schwensfeier 74 Kilo Honig aus Oberhausen eingemaischt, die dem Jubiläums-Gin eine feine Note geben. Herzblut hat er nicht nur in den Inhalt, sondern auch in die Verpackung gesteckt: Auf jede einzelne Flasche hat er die Beschriftung selbst per Hand gelasert. Damit ist jede Flasche ein stückweit ein Unikat.

Nach wie vor ist die Brennerei Schwensfeiers Hobby, wenngleich eines, das mittlerweile immer mehr Zeit in Anspruch nimmt. Und es wird noch intensiver werden. „Wir wollen wachsen“, blickt er in die Zukunft. Der Markt für Gin ist zwar riesig, die Konkurrenz aber ebenso, weshalb die Produktlinie nun um Rum und Whiskey erweitert wird.

Im Gegensatz zu Gin ist die Herstellung von Rum und Whiskey deutlich komplexer und aufwendiger, hat dadurch aber auch weniger Mitbewerber in Deutschland. „Mich hat das Thema schon immer gereizt, im ersten Schritt war es aber zu groß und zu teuer“, sagt er. Dazu brauchte es in erster Linie eine neue Anlage, die nach allen Regeln des Zolls verschlossen ist, weil Schwensfeier in diesem Verfahren seinen eigenen Alkohol aus heimischer Gerste produziert. Und es brauchte Fässer, in denen die Spirituosen reifen und ihren Charakter entwickeln können.

Donau origin präsentiert heimischen Rum bei Neuburger Weinbörse

Während Gin einen Reifeprozess von etwa sechs Monaten hat, muss Rum etwa dreimal so lange gelagert werden. Die erste Charge ist jetzt fertig und wird Ende des Monats ausgeliefert. Zwei Sorten wird es geben: Eine auf 100 Flaschen limitierte Erstversion, die ihren Geschmack aus einstigen Bourbon- und Cognac-Fässern gewonnen hat, und eine zweite Variante, die 14 Monate ausschließlich in Bourbon-Fässern reifte. Weil Rum sein Aroma erst durch die Fasslagerung gewinnt, ist das Ergebnis der beiden Sorten ein völlig anderes. „Es macht Spaß, mit den unterschiedlichen Fässern zu spielen“, sagt Schwensfeier und erzählt von den Geschmacksnuancen, die deutsche Eiche und amerikanische Weißeiche auf Rum und Whiskey abgeben.

Wie sich der Whiskey entwickeln wird, muss sich erst noch zeigen. „Der New Make ist aber schon mal super vielversprechend“, gibt er sich optimistisch. Unter New Make versteht man den frisch gebrannten und ungelagerten Whiskey, und den hat nicht nur er, sondern auch der Neuburger Whiskeyclub, ein loser Zusammenschluss von Whiskey-Enthusiasten, für erstklassig befunden. Seit einem guten Jahr lagert er nun schon in Eichenfässern und wird das auch noch bis mindestens Ende 2027 tun, ehe er sich den Namen Whiskey auch verdient hat.

Wer die heimische Rum-Kreation einmal probieren möchte, kann dies auf der Neuburger Weinbörse am 7. und 8. November tun, auf der Florian Schwensfeier vertreten sein wird. Und weil er nach wie vor Lust am Experimentieren und Lernen hat, will er die Marke Donau origin auch weiter ausbauen und kündigt an. „Da kommt noch einiges.“ Außerdem soll die Destillerie zeitnah umziehen, und zwar am liebsten nach Neuburg. Schwensfeier ist bereits auf der Suche nach passenden Räumen (300 bis 500 Quadratmeter, mindestens fünf Meter Deckenhöhe).