Donau-Tower in Ingolstadt: Ein 57 Meter hohes Geschenk zum 130. Geburtstag

Langsam kann man von einer regelrechten Skyline in Ingolstadt sprechen. Der Donau-Tower ist auf jeden Fall weithin sichtbar und läuft damit Gefahr, neuestes Wahrzeichen von Ingolstadt zu werden. Nach drei Jahren Planung und ebenso drei Jahren Bauzeit wurde das 15-stöckige Hochhaus an der Saturn-Arena nun eingeweiht und offiziell eröffnet. Dass das Gebäude in dem Jahr fertig wurde, in dem die Bank auch noch ihren 130. Geburtstag feiert, ist nicht nur ein glücklicher Zufall, sondern ein weiterer Grund zum Feiern.

VR-Bank Bayern Mitte fasst in dem Gebäude ihre gesamte Verwaltung zusammen

Mit der neuen Zentrale fasst die VR-Bank die Verwaltung, die bisher auf acht Standorte verteilt war, an einer Stelle zusammen. Damit sei nicht nur eine vollkommen neue, zeitgemäße Arbeitswelt entstanden, so Vorstandsvorsitzender Andreas Streb bei der Begrüßung der rund 200 Gäste, sondern mit dem Hochhaus auch ein neuer Blickfang Ingolstadts. Die modernen offenen Arbeitsplätze und die nun kürzeren Wege ließen Zusammenarbeit, Teamgeist und Kreativität zu. Das bestätigte auch Ingolstadts Oberbürgermeister Michael Kern. Mit seiner Höhe von 57 Metern sei das Gebäude eine weithin strahlende und beeindruckende Landmarke, die Ingolstadt guttue, sei es doch Symbol für Wachstum und Erneuerung. Damit sei es eine Bereicherung nicht nur für die Bank selbst, sondern auch für die gesamte Region.

Symbolisch wie der Spatenstich ist auch das Durchschneiden des Bandes. Damit eröffneten (v. li.) die Vorstände der Volksbank-Raiffeisenbank Bayern Mitte Helmut Kundinger, Andreas Streb, Franz Mirbeth und Wolfgang Gebhard den DonauTower. Foto: Manfred Dittenhofer

Bereits seit April sind die über 400 Mitarbeiter in das Gebäude eingezogen. Vorstand Franz Mirbeth, der für das Immobilienmanagement verantwortlich zeichnet, ließ die Bauphase noch einmal Revue passieren. Nach dreijähriger Planungsarbeit haben die Bauherren und die verantwortlichen Architekten am 24. November 2022 den ersten Spaten in die Erde gestochen. Überhaupt erst möglich sei das geworden, weil Jahre vorher der Vorstand, damals unter dem Vorsitz von Richard Riedmaier, und der Aufsichtsrat die Weitsicht gehabt und das Parkplatzgelände vor der Saturnarena gekauft hätten, so Mirbeth.

Im Juli 2023 wurde der Grundstein für den Donau-Tower in Ingolstadt gelegt

Nach dem Spatenstich ging es unter der Federführung des Generalunternehmens Züblin Schlag auf Schlag. Im April 2023 war die komplette Baugrube ausgehoben, sodass das meterdicke Betonfundament gegossen werden konnte. Im Juli folgte die Grundsteinlegung, bei der auch eine Zeitkapsel eingemauert wurde. Nachdem das Fundament und die beiden Kellergeschosse fertiggestellt waren, wuchs der Rohbau schnell nach oben. Während der Rohbau Stockwerk für Stockwerk in die Höhe wuchs, folgte zwei Etagen tiefer bereits die Fassadenverkleidung, die ohne Außengerüst installiert wurde. Im Juli 2024 konnte Hebauf gefeiert werden – absolute Rekordzeit, wie Franz Mirbeth meinte. Ab Juli wurde auch kräftig am Innenausbau gewerkelt. Als dann im März 2025 das Firmenlogo an der Außenwand montiert wurde, war weithin sichtbar klar, wer dort einziehen wird.

Auf den 15 Etagen des Donau-Towers stehen rund 20.000 Quadratmeter zur Verfügung

Spannend sei die Bauphase gewesen, so Andreas Streb, der sich nun mit all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur auf die neuen Arbeitsräume freut. Das Gebäude bietet auch einen 1100 Quadratmeter großen Dachgarten. Auf 15 Etagen stehen 20.000 Quadratmeter zur Verfügung. Die Bauherrn dankten den 35 beteiligten Fachplanern und den über einhundert am Bau beteiligten Firmen. Stellenweise seien bis zu 250 Handwerker zeitgleich auf der Baustelle tätig gewesen, so Mirbeth.

Nachdem Dekan Clemens Hergenröder und Pfarrerin Maren Michaelis das Gebäude geweiht hatten, übergab Martin Willner eine Ehrenurkunde zum 130. Geburtstag, verliehen von der IHK München und Oberbayern für Verdienste um die lokale Wirtschaft. Nach dem offiziellen Teil im Donau-Tower selbst ging es zum Feiern zum Nachbarn. In der Saturn-Arena wartete bereits das Buffet.