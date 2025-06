„Ich bin richtig happy über dieses Projekt“, sagt Landrat Peter von der Grün (FDP). Die neue Donaubrücke in Bertoldsheim wird als Erfolg seiner Amtszeit in Erinnerung bleiben. Flott und kostengünstig gebaut, wird der 170 Meter lange Flussübergang zusammen mit der kleinen Betriebsbrücke am 23. Juli eingeweiht.

Winfried Rein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rennertshofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donaubrücke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis