THI stellt Ergebnisse der Donaumoos-Umfrage vor

Über Monate hinweg haben Studierende des Studiengangs „Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement“ der THI am Campus Neuburg das Donaumoos aus verschiedenen Blickwinkeln studiert, nun liegen die Ergebnisse des wissenschaftlichen Unterfangens vor. Sie zeigen, dass sich die Menschen stark mit ihrem Lebensraum identifizieren, ihnen der Umwelt- und Klimaschutz wichtig ist, sie bereit sind, sich zu engagieren – aber auch, wie groß die Herausforderungen und die Sorgen der Menschen vor Ort sind.

645 Bewohnerinnen und Bewohner haben sich an der Online-Umfrage der THI beteiligt, vor allem Männer unter 65 Jahren in den Gemeinden Königsmoos und Karlshuld. Repräsentativ ist die Befragung also nicht, dennoch glauben die Verantwortlichen um die Professorinnen Annette Risi und Julia Blasch, dass die Ergebnisse einen guten Einblick in die Gefühlswelt im Donaumoos erlauben. Zumal die Umfrage zwar einen wichtigen Bestandteil, aber nicht die einzige Untersuchung der Projektgruppe darstellt. Die Studierenden haben sich durch viel Literatur gewälzt, Gespräche mit Experten geführt und vor allem auch mit den Menschen vor Ort gesprochen.

Bewohner des Donaumooses identifizieren sich stark mit ihrer Heimat

Die Zahlen und Eindrücke zeichnen das Bild einer engagierten, aber auch verunsicherten Bevölkerung. Rund 88 Prozent der Befragten fühlen sich dem Donaumoos zugehörig, mehr als die Hälfte identifiziert sich stark mit der Region. Für 71 Prozent ist der Moor- und Klimaschutz ein wichtiges Anliegen, und rund die Hälfte der Befragten kann sich vorstellen, selbst aktiv zu werden, beispielsweise über ehrenamtliche Arbeit oder die Bereitschaft, Flächen für Grünstreifen zur Verfügung zu stellen. Allerdings gaben auch über 40 Prozent der Befragten an, sich nicht genügend informiert und abgeholt zu fühlen.

Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) Donaumoos, wo gerade ein Konzept zur regionalen Entwicklung erarbeitet wird. Rohrenfels Bürgermeisterin und Sprecherin der ILE, Manuela Heckl, zeigte sich begeistert von dem Enthusiasmus der Studierenden. „Es war beeindruckend, in welch kurzer Zeit sie sich in die Themen eingearbeitet und viele Gedanken sie sich bei ihrer Arbeit gemacht haben.“ Die Bürgermeister der ILE-Gemeinden haben den Ablauf genau gefolgt, es gab mehrere Treffen nach dem Start des Projekts im Herbst vergangenen Jahres. „Viele der Erkenntnisse und Ideen werden wir in das Konzept, das derzeit erarbeitet wird, noch einfließen lassen“, so Heckl.

Für die Studierenden war das Projekt zunächst allerdings eine große Herausforderung, erzählt Marvin Klaumünzner, der unter anderem auch Interviews vor Ort geführt hat. „Viele von uns hatten keinen großen Bezug zum Donaumoos und es galt sich in viele Themenfelder einzuarbeiten. Aber wir haben uns Mühe gegeben, konnten viele Kontakte aufbauen und Menschen zusammenbringen.“ Wichtig sei dabei gewesen, die Menschen reden zu lassen und genau zuzuhören. „Denn klar ist, viele Menschen und insbesondere die Landwirte haben das Gefühl, nicht gehört zu werden.“ Das hat auch die Online-Umfrage gezeigt. Während rund die Hälfte der Befragten die bereits laufenden Maßnahmen zum Moorschutz unterstützt, sind es bei den Bauern nur 17 Prozent.

„Es braucht eine gerechte Lösung für das Donaumoos“, sagt Professor Risi

„Die Studierenden haben viel analysiert, viele Fragen gestellt. Und wenn man mit Betroffenen spricht, zeigt sich, wie wichtig die praktische Ebene ist“, sagte Risi. Den Menschen im Donaumoos sei wichtig, dass sich der Wandel für sie auch wirtschaftlich lohnt, dass der Lebensstandard gehalten werden kann und die Region insgesamt davon profitiert. „Es bedarf einer gerechten Lösung, das wurde in den Interviews sehr klar“, so Risis Fazit. So könne das Donaumoos zu einer Vorzeigeregion für nachhaltige Entwicklung werden.

Diese gerechte Lösung muss, da sind sich alle Beteiligten einig, durch eine Strategie der kleinen Schritte erreicht werden. Stefan Janda vom Donaumoos-Zweckverband, der zusammen mit dem Donaumoos-Team an der Umsetzung der Moorschutzmaßnahmen arbeitet, verweist in diesem Zusammenhang auf das Prinzip der Freiwilligkeit und Kooperation, nachdem der Freistaat die Renaturierung des Donaumooses vorantreiben will. „Es geht nur gemeinsam, Schritt für Schritt. Wir müssen an den Menschen dranbleiben, erreichbar sein und weiter seriös informieren. Die Menschen wissen das zu schätzen, das hat sich in vergleichbaren Projekten in anderen Regionen gezeigt.“ Derweil nimmt Manuela Heckl aber auch die Bürgerinnen und Bürger in die Pflicht. „Man muss sich auch selbst mit seiner Heimat auseinandersetzen. Natürlich müssen die Gemeinden und Behörden umfangreich informieren, aber es gibt auch so etwas wie eine Selbstinformationspflicht.“