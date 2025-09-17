Donaumoos-Zweckverband stellt Pläne für Flurneuordnung vor

Gespräche dazu gibt es schon seit einiger Zeit, auch eine Info-Veranstaltung in Brunnen fand bereits statt und nun wurden die Pläne in der jüngsten Sitzung des Donaumoos-Zweckverbands öffentlich gemacht. Auf rund 365 Hektar ist nördlich von Brunnen eine Flurneuordnung geplant, von der insgesamt rund 200 Eigentümer betroffen wären. Ziel des Vorhabens ist die Umsetzung weiterer Moorschutzmaßnahmen und eine effizientere landwirtschaftliche Nutzung der Flächen.

Donaumoos-Zweckverband sieht Fläche bei Brunnen als prädestiniert für Flurneuordnung

„Es handelt sich um ein landwirtschaftlich intensiv genutztes Gebiet, mit teilweise nur 1000 Quadratmeter großen Flächen und Wiesenstücken von teils nur 70 Quadratmeter. Das ist ein wesentlicher Faktor für eine Neuordnung“, erklärte Sebastian Knietig, Flächenmanager beim Donaumoos-Zweckverband, in seinem Sachvortrag. In dem Bereich sind ihm zufolge zwei neue Moorschutzgebiete vorgesehen: östlich von Brunnen an der sogenannten Ochsenweide und östlich von Niederarnbach. „Hier ist die Moormächtigkeit mit über 2,70 Metern hoch, die Bereiche sind sehr feucht und nur extensiv landwirtschaftlich genutzt“, so Knietig. Doch auch für die Landwirte soll die Flurneuordnung Vorteile bieten, neben der Arrondierung der Flächen gebe es auch die Möglichkeit für den Bau neuer Feldwege für eine bessere Erreichbarkeit. „Das alles mit einer Förderung von bis zu 100 Prozent, daher denken wir, dass die Landwirtschaft davon sehr profitieren würde.“

Um die rund 200 Eigentümer von dem Vorhaben zu überzeugen, laufen seit November 2024 Gespräche, die vom Donaumoos-Zweckverband und dem Donaumoos-Team geführt wurden und im Juni ihren vorläufigen Abschluss fanden. Anfang Juli fand zudem in Langenmosen eine Info-Veranstaltung für Eigentümer statt, bei der rund 70 von ihnen zu Gast waren und es durchaus auch kritische Stimmen gab. „Wir werden diesbezüglich noch weitere Einzelgespräche führen und im November eine sogenannte Flurwerkstatt veranstalten. Da haben Landwirte auch die Möglichkeit, Anpassungen und Änderungen vorzuschlagen“, so Knietig. Mitglieder des Donaumoos-Teams, des Zweckverbands und des Amts für ländliche Entwicklung werden dann gemeinsam mit Eigentümern die Begebenheiten vor Ort begutachten, die angedachten Maßnahmen skizzieren und Vorschläge für Verbesserungen sammeln. Eventuell könnte das Gebiet sogar noch erweitert werden. So hat der Donaumoos-Zweckverband zwei Gebiete weiter nördlich im Blick, welche die Gesamtfläche auf knapp 500 Hektar erhöhen würden. „Dafür müsste nur mit rund 20 Eigentümern mehr gesprochen werden“, sagt Knietig, weil einige der Eigentümer im ursprünglichen Gebiet auch dort Flächen besitzen.

Ob es zu einem formellen Flurneuordnungsverfahren in Brunnen kommt, ist noch unklar

Im Zuge der Flurwerkstatt dürfte sich dann entscheiden, ob es zu einem formellen Flurneuordnungsverfahren kommt, welches vom Amt für Ländliche Entwicklung durchzuführen wäre. Zudem werden weitere Grundwassermessstellen errichtet, naturschutz- und wasserrechtliche Fragen geprüft und weitere Info-Veranstaltungen geplant. „Wir werden versuchen, mit den Vorteilen, die wir für die Landwirtschaft sehen, zu argumentieren und damit so viele Eigentümer wie möglich zu überzeugen“, so Knietig. Sollte es zu einem Flurneuordnungsverfahren nördlich von Brunnen kommen, dürfte es zwischen zehn und 15 Jahren in Anspruch nehmen.