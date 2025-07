Donaumoosvolksfest 2025: Alles bereit für sechs Tage Ausnahmezustand

In knapp zwei Wochen ist es so weit, und das 54. Donaumoosvolksfest öffnet seine Pforten. Vom 29. April bis zum 4. Mai herrscht wieder Ausnahmezustand in Karlshuld, wenn sich Tausende Besucher auf dem Festgelände einfinden, um gemeinsam – hoffentlich friedlich – zu feiern. In der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montag stellte Bürgermeister Lederer das Programm, das Sicherheitskonzept und die wichtigsten Neuerungen vor, und beantwortete auch die Frage, die für so manche die wichtigste überhaupt sein dürfte: Was kostet die Maß Bier?

