Zu viele Fremdparker: Parkplatz an der Ingolstädter Donautherme wird nun beschrankt

Rund um die Donautherme in Ingolstadt müssen Autofahrer mittlerweile für viele Parkplätze zahlen, etwa an der Saturn-Arena oder im neuen Parkhaus. In der Folge fuhr so mancher auf den bislang kostenlosen Parkplatz der Donautherme, obwohl er dort kein Kunde ist.

Schranke bei Donautherme Ingolstadt: Parken für Kunden bleibt kostenlos

„Dies sorgte leider dafür, dass wir an Starklasttagen häufig nicht genügend Parkplätze für unsere Besucher zur Verfügung stellen konnten“, berichtet Thermen-Betriebsleiterin Simone Hofbauer auf Anfrage unserer Redaktion. Deshalb wird jetzt auch der Parkplatz der Donautherme beschrankt. Das Parken bleibt für Bade- und Saunagäste kostenfrei, alle Fremdparker fallen unter den Tarif. Das Holen und Bringen ist – in den ersten 30 Minuten – ebenfalls kostenfrei. (ands)