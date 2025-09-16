Icon Menü
Donautherme Ingolstadt: Parkplatz wird beschrankt – Fremdparker müssen zahlen

Ingolstadt

Zu viele Fremdparker: Parkplatz an der Ingolstädter Donautherme wird nun beschrankt

Immer wieder haben zuletzt Autofahrer an der Ingolstädter Donautherme geparkt, obwohl sie dort keine Kunden sind. Deshalb wird der Parkplatz jetzt beschrankt.
    • |
    • |
    • |
    Der Parkplatz der Donautherme in Ingolstadt wird nun beschrankt.
    Der Parkplatz der Donautherme in Ingolstadt wird nun beschrankt. Foto: Andreas Zidar

    Rund um die Donautherme in Ingolstadt müssen Autofahrer mittlerweile für viele Parkplätze zahlen, etwa an der Saturn-Arena oder im neuen Parkhaus. In der Folge fuhr so mancher auf den bislang kostenlosen Parkplatz der Donautherme, obwohl er dort kein Kunde ist.

    Schranke bei Donautherme Ingolstadt: Parken für Kunden bleibt kostenlos

    „Dies sorgte leider dafür, dass wir an Starklasttagen häufig nicht genügend Parkplätze für unsere Besucher zur Verfügung stellen konnten“, berichtet Thermen-Betriebsleiterin Simone Hofbauer auf Anfrage unserer Redaktion. Deshalb wird jetzt auch der Parkplatz der Donautherme beschrankt. Das Parken bleibt für Bade- und Saunagäste kostenfrei, alle Fremdparker fallen unter den Tarif. Das Holen und Bringen ist – in den ersten 30 Minuten – ebenfalls kostenfrei. (ands)

