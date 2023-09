Junge Frau aus Neuburg hilflos am Bahnhof in Donauwörth aufgriffen

Eine junge Frau aus dem Raum Neuburg liegt am Bahnhof Donauwörth hilflos am Boden. Sie hatte Drogen dabei.

Eine junge Frau aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist am Mittwochabend am Bahnhof in Donauwörth mit Drogen erwischt worden. Den Beamten war gemeldet worden, dass die 24-Jährige wohl am Boden liegen soll und Hilfe benötige.

Bei der Kontrolle durch die eingesetzte Streife händigte die 24-Jährige eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aus. Die Frau wurde schließlich mit zur Dienststelle gebracht und anschließend eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt. Hier konnten noch weitere Drogen gefunden werden. Die Frau erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. (AZ)