Doppeldeckerbus verursacht Unfall und flüchtet

Am Donnerstagmorgen hat auf der Ingolstädter Straße in Eichstätt zwischen den beiden Kreisverkehren der Fahrer eines Doppeldeckerbusses den Spiegel eines Lkw abgefahren und ist danach geflüchtet.

Unfallflucht in Eichstätt: Doppeldeckerbus-Fahrer beschädigt Lkw-Spiegel und fährt weiter.

Ein 57-jähriger Mann aus dem Landkreis Eichstätt fuhr gegen 9 Uhr mit einem Lkw in Richtung Ingolstadt, in entgegengesetzter Richtung fuhr ein grauer Doppeldeckerbus. Dieser fuhr nach aktuellem Ermittlungsstand zu weit links und berührte den Spiegel des 57-jährigen Geschädigten. Der Busfahrer fuhr weiter, ohne anzuhalten. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 800 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter der 08421/97700 entgegen. (AZ)