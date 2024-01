Doppelgängerinnen-Mord: Sharaban K. beschuldigt Mitangeklagten

Wie lief der Mord ab? Sharaban K. hat sich im Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt erstmals geäußert und den Mitangeklagten belastet.

Neun Uhr: Kameraleute und Pressevertreter warten gespannt in Sitzungssaal elf des Landgerichts Ingolstadt. Für den heutigen Verhandlungstag will sich die Angeklagte Sharaban K. erstmals zu den Vorwürfen im Doppelgängerinnen-Mordfall äußern.

Prozess in Ingolstadt: Sharaban K. soll ihre 23-jährige Doppelgängerin ermordet haben

Sie soll am 16. August 2022 mit ihrem mutmaßlichen Komplizen, der ebenfalls auf der Anklagebank sitzt, zwischen Heilbronn und Eppingen eine 23-Jährige ermordet haben, weil sie ihr zum Verwechseln ähnlich sah. Dann deponierten sie die Leiche im Auto der Angeklagten in der Peisserstraße in Ingolstadt. So der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Um 10.20 Uhr ist es so weit. Sharaban verliest eine Erklärung, in der sie den Mitangeklagten Sheqir K. allein der Tat beschuldigt. Sie sagt aus, dass der 25-Jährige die 23 Jahre alte Frau während einer gemeinsamen Autofahrt allein getötet habe. „Ich konnte es nicht fassen“, sagt Sharaban K.

Nachdem der Prozess für ein paar Minuten unterbrochen war, gibt einer der Verteidiger bekannt, dass sich der mitangeklagte Shekir K. zum aktuellen Zeitpunkt nicht dazu äußern und es auch keine Erklärung von den Anwälten abgegeben wird.

