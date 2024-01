Interview

Dieser Anwalt verteidigt den Angeklagten im Doppelgängerinnen-Mordfall

Rechtsanwalt Thilo Bals ist einer der Strafverteidiger im Doppelgängerinnen-Gerichtsverfahren, das am 16. Januar in Ingolstadt beginnt.

Plus Thilo Bals aus Manching verteidigt im spektakulären Doppelgängerinnen-Mordfall einen der Angeklagten. Im Interview spricht er über Wahrheit, Moral und Vorverurteilungen.

Herr Bals, Sie sind einer der Strafverteidiger im Verfahren um den sogenannten Doppelgängerinnen-Mordfall. Angeklagt sind eine 24-jährige Frau und ein gleichaltriger Mann. Sie verteidigen den Mann. Wie haben Sie damals – die Tat geschah am 16. August 2022 – von dem Mord erfahren und wie sind Sie an das Mandat gekommen?



Thilo Bals: Ich habe aus den Medien davon erfahren. Zu dem speziellen Fall kann ich mich nicht äußern. Aber in der Regel ist es so, dass irgendwann das Telefon klingelt und jemand sagt, ich habe ein Problem. Und dann hat man einen neuen Mandanten.

Seit wann arbeiten Sie an dem Fall? Und wie zeitaufwendig ist er?



Thilo Bals: Auch das genaue Datum fällt unter das Anwaltsgeheimnis. Doch so viel kann ich sagen: Ich arbeite kontinuierlich an dem Fall, seit ich ihn bekommen habe, habe immer wieder ergänzende Akteneinsicht und auch Besprechungen. Nebenbei läuft noch das Tagesgeschäft. Da hat die Arbeitswoche dann eben sieben und nicht nur fünf Tage.

