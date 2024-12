Zu viele Zweifel an der Schuld: Verteidiger fordert Freispruch im Doppelgängerinnen-Mordprozess

Das Gericht hatte bereits einige Anläufe genommen, am Dienstag war es nun endlich so weit: Die sechs Verteidiger im sogenannten Doppelgängerinnen-Prozess am Landgericht in Ingolstadt konnten - nach einigem juristischen Geplänkel - am 52. Verhandlungstag mit ihren Plädoyers beginnen. Zunächst hatte das Gericht um Vorsitzenden Richter Konrad Kliegl allerdings zwei Beweisanträge der Verteidiger abgelehnt. Einmal ging es um ein weiteres DNA-Gutachten, ein zweites Mal um die Frage, ob ein Zeuge im Doppelgängerinnen-Verfahren möglicherweise ein Betroffener im Skandal in der JVA Gablingen sei.

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt fordert eine lebenslange Haft im Doppelgängerinnen-Prozess

Die Staatsanwaltschaft hatte bereits Mitte November ihr Plädoyer gehalten, durch verschiedene Anträge seitens der Verteidigung hatte sich der Prozess im Anschluss an den Schlussvortrag jedoch immer weiter verzögert. Staatsanwalt Jochen Metz hat am Dienstag aber auch durch jene Erkenntnisse, die in den vergangenen Wochen neu dazu gekommen seien, die Anklage bestätigt gesehen: Die Angeklagte fühlte sich innerhalb ihrer Familie eingeengt und habe deshalb eine Doppelgängerin gesucht. Ihr Mitangeklagter sollte diese töten, damit sie selbst untertauchen könne. „In ihrer Verdorbenheit und Skrupellosigkeit nicht zu übertreffen und so noch nie dagewesen“ - mit diesen Worten hatte Staatsanwältin Kristina Dirnberger im November die Tat bezeichnet. Die Forderung: Beide Angeklagte sollen wegen Mordes lebenslang ins Gefängnis. Sie beantragte auch die besondere Schwere der Schuld. Demnach könnten die 25-Jährige sowie der ein Jahr ältere Mann nicht bereits nach 15 Jahren aus der Haft entlassen werden. An dieser Forderung hält die Staatsanwaltschaft auch jetzt noch fest, genauso wie an einer möglichen Sicherungsverwahrung. Die steht laut Kliegl allerdings nicht mehr zur Debatte.

Die Anwältin der Nebenklage, die den Vater der Getöteten vertritt, hat am Dienstag die Strategie der Verteidiger scharf kritisiert. Durch zahlreiche Verzögerungen und Unterbrechungen hätten die Anwälte „das Leid meines Mandanten verstärkt“. Das sei „menschlich nicht nachvollziehbar“.

Verteidiger Johannes Makepeace fordert Freispruch für seine Mandantin

Als erster der vier Verteidiger der Angeklagten Schahraban K. hat Johannes Makepeace am Vormittag das Wort ergriffen. Er forderte Freispruch für seine Mandantin, der alleinige Täter sei vielmehr der mitangeklagte Sheqir K. gewesen. In seinen Augen gebe es auch nach der Beweisaufnahme noch viel zu viele Zweifel an der Schuld der Frau, immer wieder sprach er von „Spekulationen“, mit denen die Staatsanwaltschaft argumentiere. Noch immer seien viele Fragen offen, vor allem Dingen die nach dem Motiv. Er sieht nicht nur die Theorie, dass sich die Angeklagte und die Getötete zum Verwechseln ähnlich gesehen haben sollen, als widerlegt, er erkennt auch keinen Grund, weshalb die 25-Jährige überhaupt hätte untertauchen wollen. Das Verhältnis zu ihren Eltern sei beileibe nicht derart schlecht gewesen wie es die Anklage darstellt.

Am Nachmittag setzen die Verteidiger von Schahraban K. und des Mitangeklagten Sheqir K. ihre Plädoyers fort.

Das wird den Angeklagten vorgeworfen: Am 16. August 2022 soll Schahraban K. gemeinsam mit Sheqir K. Khadidja O. getötet haben, weil sie ihr zum Verwechseln ähnlich sah. Danach wollte Schahraban K. untertauchen und ein neues Leben beginnen. Um eine geeignete Doppelgängerin zu finden, soll die Deutsch-Irakerin gezielt junge Frauen auf Social Media kontaktiert haben. So lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Die Anklage hinsichtlich beider Beschuldigter lautet auf versuchte Anstiftung zum Mord und Mord. Schahraban K. hat sich bereits zur Tat geäußert. Ihren Schilderungen nach ist sie unschuldig. Ihren Mitangeklagten hat sie allerdings schwer belastet. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.