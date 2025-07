Aktenzeichen XY: Ingolstadt wird zum Drehort für die Sendung

Ungeklärte Verbrechen aufzuklären, das hat sich die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ zur Aufgabe gemacht. Zur Nachstellung einer schweren Brandstiftung in einer anderen Stadt hat sich das Drehteam auf Suche nach einem passenden Drehort gemacht und ist in der Ingolstädter Altstadt fündig geworden. Im Straßenzug Am Bachl/Am Münzbergtor soll laut einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt am Mittwoch, 9. Juli, in den Abendstunden gedreht werden.

Für den Beitrag zu „Aktenzeichen XY“ wird in der Ingolstädter Altstadt Rauch simuliert

Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden von der Produktionsfirma am Freitag per Einwurfschreiben in die Briefkästen über das Vorhaben informiert. Zu- und Durchfahrt sind ab 17 Uhr für den öffentlichen Verkehr gesperrt, ein Zugang zu Fuß für die Anwohner zu den Häusern ist jederzeit möglich. Im Straßenzug werden verschiedene Halteverbote für Produktions- und Spielfahrzeuge eingerichtet. Die Dreharbeiten beginnen gegen 19 Uhr und enden voraussichtlich gegen 3 Uhr nachts – die Produktionsfirma hat zugesagt, lautere Aufnahmen möglichst vor 22 Uhr umzusetzen, um Anwohner nicht zu belästigen.

Es wird sich aber nicht vermeiden lassen, dass der Geräuschpegel im Drehzeitraum etwas höher sein wird als gewohnt. Hierfür bittet die Produktion um Verständnis. Für die Dreharbeiten werden die Löscharbeiten mithilfe von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften simuliert. Die Ausstattung arbeitet mit Nebelmaschinen, um den Rauch zu inszenieren - es besteht zu keinem Zeitpunkt Gefahr durch offenes Feuer oder Rauch. Die Sperre beginnt bei der Zufahrt der Straße Schloßlände Richtung Am Münzbergtor und endet bei der Kreuzung Am Bachl/Münzbergstraße und Am Bachl/Egelseestraße. (AZ)