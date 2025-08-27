Icon Menü
Drei Männer zeigen Zivilcourage und stoppen randalierenden Betrunkenen in Ingolstadt

Ingolstadt

Zivilcourage in Ingolstadt: Drei Männer stoppen Betrunkenen am Busbahnhof

Am Omnibusbahnhof Ingolstadt greifen drei Männer ein, als ein Mann in einem Bus randaliert. Der Busfahrer hatte ihn zuvor wegen zu hohen Pegels abgewiesen.
    Am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) Ingolstadt haben drei Männer einen randalierenden Betrunkenen gestoppt.
    Am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) Ingolstadt haben drei Männer einen randalierenden Betrunkenen gestoppt. Foto: Luzia Grasser

    Drei Männer haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am Ingolstädter Omnibusbahnhof Zivilcourage gezeigt. Ein stark alkoholisierter 27-Jähriger wollte gegen 0.15 Uhr in einen Bus einsteigen, wurde jedoch vom Fahrer wegen seiner Trunkenheit nicht mitgenommen. Daraufhin verhielt sich der Mann aggressiv.

    ZOB Ingolstadt: Passanten bringen aggressiven 27-Jährigen aus einem Linienbus

    Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, brachten zunächst zwei Passanten den Betrunkenen aus dem Bus. Dabei kam es zu einem Gerangel. Ein weiterer 16-Jähriger kam hinzu und konnte den Mann zu Boden bringen. Ein Atemalkoholtest ergab knapp 1,8 Promille. Der 27-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle. (AZ)

