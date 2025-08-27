Zivilcourage in Ingolstadt: Drei Männer stoppen Betrunkenen am Busbahnhof

Drei Männer haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am Ingolstädter Omnibusbahnhof Zivilcourage gezeigt. Ein stark alkoholisierter 27-Jähriger wollte gegen 0.15 Uhr in einen Bus einsteigen, wurde jedoch vom Fahrer wegen seiner Trunkenheit nicht mitgenommen. Daraufhin verhielt sich der Mann aggressiv.

ZOB Ingolstadt: Passanten bringen aggressiven 27-Jährigen aus einem Linienbus

Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, brachten zunächst zwei Passanten den Betrunkenen aus dem Bus. Dabei kam es zu einem Gerangel. Ein weiterer 16-Jähriger kam hinzu und konnte den Mann zu Boden bringen. Ein Atemalkoholtest ergab knapp 1,8 Promille. Der 27-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle. (AZ)