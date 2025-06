Drei Neueröffnungen in der Neuburger Innenstadt: kein Grund zum Einkaufsbummel

Wo früher Datteln verkauft wurden, flimmern bald Werbeclips über Röhrenfernseher. Ein paar Straßen weiter wird aus einem Blumenladen ein Showroom für Innenausstattung. Und in der Münchener Straße zieht Tabakduft durch eine Lounge, die mit Spielen, Snacks und Cocktails mehr sein will als nur eine neue Shisha-Bar.

Drei Neueröffnungen bringen neue Ideen in alte Räume – doch wer auf der Suche nach einem klassischen Einkaufsbummel ist, wird wenig neues finden.

Studio Flimmerkiste eröffnet in Neuburg: Alte Fernseher – neue Bilder

Ein kleiner Laden in der Rosenstraße hat sich völlig verändert: Aus dem ehemaligen Dattelladen ist ein Medienbüro geworden. Die Fotografin Viktoria Losew und der Kameramann Burak Kücük zeigen in ihrem Schaufenster eine Installation aus sechs alten Röhrenfernsehern und einem Flatscreen, die synchron im Zusammenspiel Werbung ausstrahlen. „Das war meine technische Meisterleistung“, freut sich Kücük.

Das Studio Flimmerkiste in der Rosenstraße 99. Auf dem Bild zu sehen: Burak Kücük Foto: Studio Flimmerkiste

Technisch anspruchsvoll, visuell auffällig – und bewusst als Hingucker gedacht. Losew und Kücük produzieren Fotos, Werbefilme und Imageclips, ihr Studio verstehen sie als kreativen Ort mit lokalem Bezug. Seit 2023 leben sie in Neuburg, ihr Büro eröffneten sie im April – „Seitdem unsere Tochter auf der Welt ist, mussten wir den Arbeitsplatz von zu Hause in ein Büro auslagern“, erzählt das Paar.

Rückzugsort mit Rauchschwaden: Das „Bon Voyage“ will mehr als Shisha

„Bon Voyage“ nennt sich die neue Lounge in der Münchener Straße 51 – und wer an eine reine Shisha-Bar denkt, liegt laut den Besitzern daneben. Die Gründer Siyabend Yavuz und Daniel Behr haben ihren Laden in mehrere Bereiche unterteilt: Shisha-Zone, Spielzimmer, eine VIP-Ecke fürs Feiern.

Das Bon Voyage in der Neuburger Innenstadt an der Münchener Straße Foto: Paul Pfaffel

Dazu gibt es fantasievolle Cocktails, kleine Snacks und ein Interieur, das Rückzug und Begegnung zugleich ermöglichen soll. „Neuburg lebt am Abend“, sagt Yavuz – und will mit dem Konzept genau das aufgreifen.

Einkaufen wie im Baumarkt: der neue Showroom von SB-Innenausbau

In der Franziskanerstraße 223 hat die Firma SB-Innenausbau ihren neuen Showroom eröffnet. Was hier gezeigt wird – vom Bodenbelag bis zum Badmöbel – kann direkt gekauft werden. Auf Wunsch kann man sich alles auch im Laden planen und dann zu Hause einbauen lassen. Man kann aber auch einfach das ausgesuchte nur als Ware einkaufen – ähnlich wie im Einrichtungshaus.

Der neue Showroom von SB-Innenausbau. Auf dem Bild sind die beiden Gründer zu sehen: Ricardo Dos Santos Serodio (li) und Nikolas Buckl Foto: SB-Innenausbau

Ricardo Dos Santos Serodio und Nikolas Buckl, die hinter dem Projekt stehen, verstehen ihren Laden als Mischung aus Handwerk, Beratung und Baumarkt. Mit dabei: eine kleine Nähecke von Dos Santos’ Mutter, die unter anderem auch historische Klamotte für das Schloßfest herstellt. Eröffnet wurde am 17. Mai – als Verbindung von Werkstatt und Innenstadt. „Uns war es wichtig, auch reguläre Laufkundschaft empfangen zu können“, so Dos Santos Serodio. „Es soll praktisch wie im Baumarkt möglich sein, das gesehene direkt zu kaufen.“

Ein bisschen frischer Wind, aber kein neues Shopping-Ziel

Die drei neuen Adressen zeigen: In der Innenstadt gibt es kreative Ideen, Leerstände werden genutzt, persönliche Konzepte umgesetzt. Doch in puncto klassische Ladengeschäfte, die zum Einkaufen oder Bummeln einladen, gibt es vorerst nichts neues.