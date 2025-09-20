Icon Menü
„Drei Tage offline im Urlaub: Digitale Entgiftung als Familienexperiment“

Neuburg/Isle of Skye

„Ich habe mich befreit gefühlt“: Digitaler Detox im Urlaub als Familienexperiment

Eine Neuburger Familie wagt im Urlaub drei Tage digitale Entgiftung. Wie fühlt sich der Alltag an, wenn die schnelle Ablenkung ausgeschaltet bleibt? Ein Selbstversuch
Von Diana Strassburg
    Für drei Tage das Handy einfach mal wegsperren? Wie sich das anfühlt, hat eine Neuburger Familie im Schottland-Urlaub getestet.
    Für drei Tage das Handy einfach mal wegsperren? Wie sich das anfühlt, hat eine Neuburger Familie im Schottland-Urlaub getestet. Foto: Diana Strassburg

    Ohne Handy das Haus verlassen? Ich muss gestehen: Der Gedanke macht mich nervös. Der Griff zum Smartphone, um WhatsApp zu checken, durch Instagram und TikTok zu scrollen oder die neuesten Podcasts zu hören, ist für mich selbstverständlich. In Deutschland nutzen rund 70 Millionen Menschen Smartphones, bei Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren sind es über 94 Prozent. Klar, dass die Euphorie sich in Grenzen gehalten hat, als ich bereits Anfang des Jahres dieses Familienprojekt angekündigt habe: Drei Tage wollen wir im Sommerurlaub auf alles Digitale verzichten und herausfinden, wie es sich anfühlt, nur als Familie füreinander da zu sein.

