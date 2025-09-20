„Ich habe mich befreit gefühlt“: Digitaler Detox im Urlaub als Familienexperiment

Ohne Handy das Haus verlassen? Ich muss gestehen: Der Gedanke macht mich nervös. Der Griff zum Smartphone, um WhatsApp zu checken, durch Instagram und TikTok zu scrollen oder die neuesten Podcasts zu hören, ist für mich selbstverständlich. In Deutschland nutzen rund 70 Millionen Menschen Smartphones, bei Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren sind es über 94 Prozent. Klar, dass die Euphorie sich in Grenzen gehalten hat, als ich bereits Anfang des Jahres dieses Familienprojekt angekündigt habe: Drei Tage wollen wir im Sommerurlaub auf alles Digitale verzichten und herausfinden, wie es sich anfühlt, nur als Familie füreinander da zu sein.

Diana Strassburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86633 Neuburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Selbstversuch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis