Drei Verletzte bei Unfall im Tauberfelder Grund

Am Samstagnachmittag sind bei einem Auffahrunfall auf der B13 am Tauberfelder Grund drei Personen verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Gegen 16.30 Uhr war ein 78-Jähriger aus dem Kreis Eichstätt zusammen mit seiner 75-jährigen Frau von Pietenfeld in Richtung Eitensheim unterwegs.

Bei dem Unfall am Tauberfelder Grund entstand ein Schaden in Höhe von 35.000 Euro

An der Kreuzung Tauberfelder Grund wollte der Mann nach links in Richtung Pfünz abbiegen, musste dabei aber verkehrsbedingt halten. Dies übersah ein 60-Jähriger aus Ingolstadt, der hinter dem 78-Jährigen fuhr. Bei dem Unfall wurden sowohl der Verursacher als auch die beiden Senioren leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 35.000 Euro.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 13 am Tauberfelder Grund vollständig gesperrt. (AZ)