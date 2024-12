Dreister Diebstahl: Unbekannter klaut Paket mit Thermomix

Bereits am Nachmittag des 26. November wurde am Sandweg in Pfünz ein Paket mit einem Thermomix vor einer Haustür zugestellt und im weiteren Verlauf von dort gestohlen. Das teilt die Polizei mit.

Der Wert der Beute beläuft sich auf 1499 Euro. Es war nur beobachtet worden, dass das Paket abgestellt worden ist. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, soll sich bei der Polizei unter der Nummer 08421/ 97700 melden. (AZ)