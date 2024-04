Karlshuld

12:03 Uhr

Drillings-Kälbchen geboren: Die kleinen Wunder bereichern den Moorhof

Das gab es auf dem Moorhof in Karlshuld noch nie: Bei den Murnau Werdenfelser Rindern kamen Drillings-Kälbchen auf die Welt.

Plus Der Moorhof in Karlshuld erlebt ein kleines Wunder: Kälbchen-Drillinge wurden geboren. Die Kleinen sind erst ein paar Tage alt - und eines davon braucht besonders viel Liebe.

Von Katrin Kretzmann

Es ist Montagfrüh, etwa 6 Uhr, als Nadine und Hans Angermeier wie jeden Morgen ihre Runde auf dem Moorhof in Karlshuld drehen, um nach ihren Tieren zu sehen. Beim Blick in den offenen Stall der Murnau-Werdenfelser Rinder fällt den beiden beim Blick ins Stroh etwas auf: Nebeneinander liegen frisch geborene Kälbchen. An sich nichts Ungewöhnliches, wäre da nicht die Anzahl. Es sind Drillinge - und eines der Kleinen braucht dabei ganz besonders viel Fürsorge.

Von Landwirt Hans Angermeier bekommt Ludwig besonders viel Liebe und Fürsorge. Das Kälbchen kam mit einer Fehlbildung der Beine auf die Welt. Foto: Katrin Kretzmann

Knapp 120 Murnau-Werndenfelser leben auf dem Moorhof in Karlshuld. Jedes Jahr verlassen Tiere den Hof, jedoch kommt auch neuer Nachwuchs hinzu. Doch gleich drei Kälber auf einmal, "das gab es in den 20 Jahren, in denen wir den Moorhof betreiben, noch nie", sagt Hans Angermeier und blickt auf seine Schützlinge. Die drei tapsen durch das Stroh, suchen immer wieder die Nähe zu ihrer Mutter, die sich rührig um ihre Kälbchen kümmert, wovon eines den Namen Ludwig trägt.

