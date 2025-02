Schon der dritte Versuch: Unbekannter will in einen Tabakladen einbrechen

Ein Tabakladen in der Rosenstraße in Neuburg war Donnerstagfrüh erneut Ziel eines bislang unbekannten Einbrechers. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Inhaber des Geschäfts gegen 2.10 Uhr auf Geräusche aufmerksam. Dabei konnte er einen Mann beobachten, der sich am Türschloss zu schaffen machte. Bis zum Eintreffen der Polizei flüchtete der Unbekannte. Eine Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos.

Bereits zum dritten Mal wurde der Tabakladen in Neuburg Ziel von Einbrechern

Am Türschloss des Ladens entstand ein Schaden von rund 150 Euro. Der Unbekannte ist zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß, während der Tat trug er eine schwarze Hose, eine dünne dunkle Jacke sowie eine dunkelblaue Mütze.

Dies ist laut Polizei bereits der dritte Einbruchsversuch in den Tabakladen innerhalb kurzer Zeit. Erst am vergangenen Montag wurde ein 15-Jähriger nach einem Einbruchsversuch in denselben Laden von der Polizei festgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)