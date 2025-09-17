Alle Airbags ausgelöst: Drogen-Crash in Ingolstadt – Mann mit Kokain und Joint im Auto kracht in Lastwagen

Ein schwerer Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss hat sich am Mittwochmittag auf der Staatsstraße von Ingolstadt nach Wettstetten ereignet.

Ingolstadt: Unfall auf Staatsstraße – Autofahrer unter Drogen kracht in Sattelzug

Nach Angaben der Polizei Ingolstadt geriet ein 40-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Eichstätt gegen 12.30 Uhr vor einem entgegenkommenden Lastwagen auf die Gegenspur und stieß wenig später mit dem Sattelauflieger zusammen. Durch den Aufprall lösten im Auto alle Airbags aus, der Wagen schleuderte in den Straßengraben und erlitt Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Polizei Ingolstadt: 40-Jähriger kracht in Sattelzug – Polizei findet Kokain und Joint im Auto

Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, kam der Autofahrer mit dem Rettungswagen ins Klinikum, blieb dort jedoch weitgehend unverletzt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten jedoch deutliche Anzeichen für Drogeneinfluss fest. Außerdem fanden sie einen Joint und eine geringe Menge Kokain. Da sich der Mann unkooperativ und aggressiv verhielt, musste er für die weiteren Maßnahmen gefesselt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. (AZ)