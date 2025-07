A9 bei Rohrbach: Haftbefehl und Drogeneinfluss – Polizei nimmt Autofahrer fest

In Rohrbach bei Pfaffenhofen wurde am 30.07.2025 gegen 04.30 Uhr ein 38-jähriger Autofahrer auf der A9 in Richtung Nürnberg von einer Polizeistreife angehalten.

A9 bei Rohrbach: Autofahrer unter Drogen gestoppt und per Haftbefehl festgenommen

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, fiel er am Parkplatz Rohrbach-Ottersried durch auffälliges Fahrverhalten auf, und ein vor Ort durchgeführter Vortest reagierte positiv auf Marihuana. Bei weiterer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann tatsächlich unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, um den Drogenkonsum nachzuweisen. Zudem wurde der Fahrer festgenommen, da gegen ihn ein Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchdiebstahls vorlag. (AZ)