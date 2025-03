Drogenfahrt in Ingolstadt endet bei der Polizei

Am Dienstag um 0.15 Uhr ist ein 33-jähriger Autofahrer in der Theodor-Heuss-Straße in Ingolstadt wegen Cannabis am Steuer aus dem Verkehr gezogen worden. Ihm drohen ein Bußgeld und Fahrverbot.

Ingolstadt: 33-jähriger Autofahrer positiv auf Cannabis getestet – Bußgeld und Fahrverbot drohen.

Der Autofahrer war mit seinem Opel unterwegs, als eine Streife der Verkehrspolizei Ingolstadt den Fahrer in eine Verkehrskontrolle leitete. Hierbei konnten laut Polizei drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden und ein Test verlief positiv auf den Konsum von Cannabis. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der Fahrer hat ein Bußgeld samt Fahrverbot zu erwarten. (AZ)