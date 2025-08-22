Icon Menü
Drogenkonsum am Steuer: 29-Jähriger auf A9 muss mit Bußgeld und Fahrverbot rechnen

Baar-Ebenhausen/Pfaffenhofen

A9 Richtung München: Mann aus dem Verkehr gezogen – Polizei stellt Cannabis Konsum fest

Am Mittwoch wird ein 29-Jähriger auf der A9 aus dem Verkehr gezogen. Wegen Drogenkonsums muss er nun mit Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen
    
    
    
    Auf der A9 Richtung München wird ein Mann von der Verkehrspolizei Ingolstadt kontrolliert – er räumt ein Cannabis geraucht zu haben (Symbolbild)
    Auf der A9 Richtung München wird ein Mann von der Verkehrspolizei Ingolstadt kontrolliert – er räumt ein Cannabis geraucht zu haben (Symbolbild) Foto: Oliver Berg, dpa

    Am Mittwoch ist ein 29-jähriger Mann aus dem Landkreis Freising auf der A9 von der Verkehrspolizei kontrolliert worden. Wie sich danach herausstellte, hatte er zuvor Drogen konsumiert. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt berichtet, fuhr der 29-Jährige gegen 17 Uhr mit seinem Kleintransporter auf der A9 in Richtung München und wurde auf dem Parkplatz Baar-Weiher kontrolliert. Da der 29-jährige Anzeichen für einen Drogenkonsum zeigte, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Cannabis – der Fahrer gab zu Marihuana geraucht zu haben.

    Verkehrskontrolle auf der A9: Mann muss mit 500 Euro Bußgeld und Fahrverbot rechnen

    Deshalb wurde er zur Blutentnahme auf die Polizeiinspektion gebracht. Zudem wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Auf den Mann kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot zu. (AZ)

