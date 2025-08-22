A9 Richtung München: Mann aus dem Verkehr gezogen – Polizei stellt Cannabis Konsum fest

Am Mittwoch ist ein 29-jähriger Mann aus dem Landkreis Freising auf der A9 von der Verkehrspolizei kontrolliert worden. Wie sich danach herausstellte, hatte er zuvor Drogen konsumiert. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt berichtet, fuhr der 29-Jährige gegen 17 Uhr mit seinem Kleintransporter auf der A9 in Richtung München und wurde auf dem Parkplatz Baar-Weiher kontrolliert. Da der 29-jährige Anzeichen für einen Drogenkonsum zeigte, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Cannabis – der Fahrer gab zu Marihuana geraucht zu haben.

Verkehrskontrolle auf der A9: Mann muss mit 500 Euro Bußgeld und Fahrverbot rechnen

Deshalb wurde er zur Blutentnahme auf die Polizeiinspektion gebracht. Zudem wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Auf den Mann kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot zu. (AZ)