Drohnenflüge in Manching können online angemeldet werden

Am 17. Februar wird am Flugplatz Manching ein neues Anmeldesystem zur einfachen und sicheren Kontrolle von Drohnenflügen in Betrieb genommen.

Es gibt ein neues Anmeldesystem für Drohnenflüge rund um Manching

Bisher war es für gewerbliche und private Drohnenpiloten, die im kontrollierten Luftraum rund um den Flugplatz Manching fliegen wollten, laut einer Mitteilung der WTD61 der Bundeswehr mit aufwendigen bürokratischen Prozessen verbunden, die gesetzlich vorgeschriebene Aufstiegsgenehmigung zu erhalten.

Ein langwieriger Gang über E-Mail und Formular war notwendig, um rechtzeitig eine Freigabe für den Flug zu bekommen. Innerhalb weniger Monate haben die Wehrtechnische Dienststelle 61 und die Firma Frequentis, Marktführer für die Integration unbemannter Systeme in den kontrollierten Luftraum, ein neues Verfahren entwickelt. Mit einer benutzerfreundlichen Plattform können Drohnenpiloten ihre Flüge jetzt online planen, die benötigte Genehmigung beantragen und die Startfreigabe direkt beim Tower einholen – alles mit wenigen Klicks.

Icon Vergrößern Das Layout der Web-Seite, die am 17. Februar freigeschaltet wird. Farbig markiert sind die Kontrollzonen Flugplatz Manching, Flugplatz Neuburg a.d. Donau und das Flugbeschränkungsgebiet Siegenburg. Foto: WTD 61 Icon Schließen Schließen Das Layout der Web-Seite, die am 17. Februar freigeschaltet wird. Farbig markiert sind die Kontrollzonen Flugplatz Manching, Flugplatz Neuburg a.d. Donau und das Flugbeschränkungsgebiet Siegenburg. Foto: WTD 61

Das neue System gewährleistet laut WTD 61 einen sicheren Datenaustausch zwischen den Drohnenpiloten und der Flugsicherung in Manching. Es umfasst nicht nur Fluggenehmigungs-, Flugkontroll- und Wetterservices, sondern auch eine Geo-Awareness, die vor potenziellen Gefahren durch andere Luftfahrzeuge warnt. Ein integrierter Alarmmechanismus sorgt dafür, dass der Tower bei Bedarf sofort mit den Piloten in Kontakt treten kann, um ein sicheres Flugerlebnis zu gewährleisten.

Drohnenpiloten können sich für einen Flug online über das Smartphone registrieren

Drohnenpiloten registrieren sich einmalig auf der Plattform, planen ihren Flug und beantragen die Genehmigung direkt online – kostenlos und direkt vom Smartphone aus.

Detaillierte Informationen und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Nutzung des Tools sind zu finden auf der Website https://inno.labs.frequentis.com/flykm/. Für Fragen steht das Team der Flugberatung der WTD 61 unter FlugberatungIngolstadt@Bundeswehr.org zur Verfügung. (AZ)