DSDS

17:30 Uhr

DSDS-Dritte Melissa aus Ingolstadt: „Ich will weiter Musik machen“

Melissa Mantzoukis aus Ingolstadt hat am Samstag im Finale bei DSDS gesungen. Am Ende hat es zu Platz drei gereicht.

Plus Melissa Mantzoukis aus Ingolstadt hat es in das Finale der Casting-Show geschafft. Superstar ist die 18-Jährige am Samstag nicht geworden, als Gewinnerin fühlt sie sich trotzdem.

Von Luzia Grasser

Melissa, Sie sind am Samstag bei DSDS Dritte geworden. Wie war das Gefühl, als es hieß, dass Sie’s nicht ganz nach oben geschafft haben?

