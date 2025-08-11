Drei Personen verletzten sich bei Fahrradunfällen mit E-Bikes in Neuburg

Zu mehreren Fahrradunfällen ist es Sonntagnachmittag in Neuburg und Ellenbrunn gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Unfälle drei Verletzte zur Folge.

Gegen 14.10 Uhr war eine 72-jährige Radfahrerin aus dem Landkreis Donau-Ries mit ihrem Ehemann und Bekannten auf einer Fahrradtour auf dem Feldweg bei Ellenbrunn in Richtung Hütting unterwegs. Dabei kam die 72-Jährige mit ihrem E-Bike aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Frau in die Klinik Neuburg. An ihrem Pedelec entstand ein Schaden von rund 50 Euro.

Fahrradunfälle in Neuburg und Ellenbrunn: Drei Verletzte nach Stürzen mit E-Bikes

Gegen 16.10 Uhr waren eine 57-jährige Frau aus dem Landkreis Pfaffenhofen/Ilm und ein 61-jähriger Mann aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zusammen auf dem Radweg entlang der Staatsstraße 2214 von Neuburg in Richtung Bergheim unterwegs. Dabei kam der 61-Jährige mit seinem Pedelec ohne Fremdbeteiligung zu Sturz. Die 57-Jährige bremste daraufhin ihr Pedelec und kam ebenfalls zu Sturz. Beide Radler wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. An den E-Bikes entstand ein Schaden von rund 350 Euro. Fremdverschulden konnte in allen drei Fällen ausgeschlossen werden. (AZ)