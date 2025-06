Auto erfasst in Neuburg Frau auf E-Roller: Leicht verletzt

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Neuburg ist die Fahrerin eines E-Rollers verletzt worden. Wie die Polizei Neuburg mitteilt, wollte eine 34-Jährige mit ihrem Auto von der Heugasse in die Augsburger Straße einbiegen.

Dabei übersah die Frau einen von links kommenden E-Scooter, der von einer 62-jährigen Frau aus Neuburg gesteuert wurde. Die Seniorin wurde vom Auto erfasst und stürzte. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen am Knöchel und wurde im Klinikum Neuburg ambulant behandelt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Ein Sachschaden entstand hierbei nicht, so die Polizei. (AZ)