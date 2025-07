Unter Drogeneinfluss zu zweit auf dem E-Scooter unterwegs

Am späten Mittwochabend gegen 23.45 Uhr bemerkten Polizisten in der Kurt-Hubert-Straße/Regensburger Straße einen E-Scooter, auf dem zwei Personen fuhren – was verkehrsrechtlich nicht erlaubt ist.

E-Scooter-Fahrt in Regensburg: 22-Jähriger unter Drogeneinfluss gestoppt.

Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, stellte sich bei der anschließenden Kontrolle heraus, dass der 22-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogentest reagierte positiv. Daraufhin wurde Blut abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Laut Polizei erwartet den Mann nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. (AZ)