E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

In der Nacht auf Freitag wurde ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer von einer Polizeistreife in Ingolstadt gestoppt. Gegen zwei Uhr nachts fiel der junge Mann in der Gaimersheimer Straße durch seine unsichere Fahrweise auf und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen.

E-Scooter-Fahrer in Ingolstadt: Drogenkonsum führt zu Verkehrskontrolle und Konsequenzen.

Bei der Kontrolle ergaben sich laut der Polizei Ingolstadt konkrete Hinweise auf Drogenkonsum, ein durchgeführter Drogentest bestätigte diesen Verdacht. Der Fahrer musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen ihn wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (AZ)