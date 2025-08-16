Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss: 27-Jähriger muss mit 750 Euro Bußgeld und Fahrverbot rechnen

Neuburg

27-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss kontrolliert: Blutentnahme und Bußgeld drohen

Ein E-Scooter-Fahrer wurde in Neuburg positiv auf Drogen getestet. Deswegen erwartet ihn nun ein einmonatiges Fahrverbot.
    • |
    • |
    • |
    In Neuburg wurde ein Mann von der Polizei kontrolliert, der unter Drogeneinfluss auf einem E-Scooter unterwegs war.
    In Neuburg wurde ein Mann von der Polizei kontrolliert, der unter Drogeneinfluss auf einem E-Scooter unterwegs war. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Die Polizei Neuburg hat einen jungen Mann kontrolliert, der mit Drogen im Straßenverkehr unterwegs war. Das teilten die Beamten mit. Der 27-Jährige wurde unter Drogeneinfluss am frühen Samstagmorgen kontrolliert.

    Drogeneinfluss auf E-Scooter in Neuburg: 27-Jähriger muss mit Konsequenzen rechnen

    Er wurde gegen 2 Uhr angehalten, als er mit einem E-Scooter die Oskar-Wittmann-Straße befuhr. Nachdem bei ihm drogentypisch Auffälligkeiten festgestellt wurden und ein Schnelltest positiv auf Cannabis und Amphetamin verlaufen war, musste sich der 27-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 750 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden