27-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss kontrolliert: Blutentnahme und Bußgeld drohen

Die Polizei Neuburg hat einen jungen Mann kontrolliert, der mit Drogen im Straßenverkehr unterwegs war. Das teilten die Beamten mit. Der 27-Jährige wurde unter Drogeneinfluss am frühen Samstagmorgen kontrolliert.
Drogeneinfluss auf E-Scooter in Neuburg: 27-Jähriger muss mit Konsequenzen rechnen
Er wurde gegen 2 Uhr angehalten, als er mit einem E-Scooter die Oskar-Wittmann-Straße befuhr. Nachdem bei ihm drogentypisch Auffälligkeiten festgestellt wurden und ein Schnelltest positiv auf Cannabis und Amphetamin verlaufen war, musste sich der 27-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 750 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)
