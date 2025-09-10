Ingolstadt: Frau fährt E-Scooter ohne Zulassung – Drogentest positiv

Eine 42-jährige Frau hat am Dienstagvormittag in Ingolstadt mit einem E-Scooter gleich mehrfach gegen geltende Regeln verstoßen.

Polizei: 42-Jährige fährt ohne Kennzeichen und unter Drogeneinfluss durch Ingolstadt

Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, wurde die Frau gegen 11.30 Uhr in der Ettinger Straße kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass am E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war und zudem keine gültige Betriebserlaubnis vorlag. Ein Drogenschnelltest reagierte zudem positiv, weshalb die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen die 42-Jährige wird nun strafrechtlich ermittelt. (AZ)