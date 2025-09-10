Icon Menü
E-Scooter-Fahrerin ohne Versicherung und unter Drogen in Ingolstadt von Polizei gestoppt

Ingolstadt

Ingolstadt: Frau fährt E-Scooter ohne Zulassung – Drogentest positiv

In Ingolstadt stoppt die Polizei eine Frau auf einem E-Scooter. Sie hat weder Versicherung noch Betriebserlaubnis – und steht zudem noch unter Drogen.
    In Ingolstadt stoppt die Polizei eine E-Scooter-Fahrerin ohne Versicherung und mit positivem Drogentest. Foto: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild)

    Eine 42-jährige Frau hat am Dienstagvormittag in Ingolstadt mit einem E-Scooter gleich mehrfach gegen geltende Regeln verstoßen.

    Polizei: 42-Jährige fährt ohne Kennzeichen und unter Drogeneinfluss durch Ingolstadt

    Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, wurde die Frau gegen 11.30 Uhr in der Ettinger Straße kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass am E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war und zudem keine gültige Betriebserlaubnis vorlag. Ein Drogenschnelltest reagierte zudem positiv, weshalb die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen die 42-Jährige wird nun strafrechtlich ermittelt. (AZ)

