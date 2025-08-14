18-Jähriger fährt unter Drogen mit E-Scooter – direkt zur Polizei Neuburg

Ein 18-Jähriger ist Mittwochnachmittag in Neuburg mit einem E-Scooter direkt zur Polizeiinspektion gefahren – unter erkennbarem Drogeneinfluss.

Neuburg: Unter Drogen mit E-Scooter unterwegs – Polizei macht schnellen Prozess

Nach Angaben der Polizei Neuburg war der junge Mann gegen 14 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs und bog auf den Parkplatz der Dienststelle ab, um sich nach einem Vorfall zu erkundigen. Die Beamten bemerkten sofort Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Test reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamine. Außerdem war der E-Scooter nicht zugelassen. Der 18-Jährige musste zur Blutentnahme in die Klinik Neuburg. Der Roller wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt. (AZ)