Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

E-Scooter-Fahrt unter Drogen: 18-Jähriger landet direkt bei der Polizei

Neuburg

18-Jähriger fährt unter Drogen mit E-Scooter – direkt zur Polizei Neuburg

Ein 18-Jähriger fährt mit dem E-Scooter direkt zur Polizeiinspektion Neuburg – unter Drogeneinfluss und ohne Zulassung für sein Gefährt. Das hat Konsequenzen.
    • |
    • |
    • |
    Ein 18-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss mit dem E-Scooter direkt auf den Parkplatz der Polizei Neuburg.
    Ein 18-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss mit dem E-Scooter direkt auf den Parkplatz der Polizei Neuburg. Foto: Andreas Zidar (Symbolbild)

    Ein 18-Jähriger ist Mittwochnachmittag in Neuburg mit einem E-Scooter direkt zur Polizeiinspektion gefahren – unter erkennbarem Drogeneinfluss.

    Neuburg: Unter Drogen mit E-Scooter unterwegs – Polizei macht schnellen Prozess

    Nach Angaben der Polizei Neuburg war der junge Mann gegen 14 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs und bog auf den Parkplatz der Dienststelle ab, um sich nach einem Vorfall zu erkundigen. Die Beamten bemerkten sofort Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Test reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamine. Außerdem war der E-Scooter nicht zugelassen. Der 18-Jährige musste zur Blutentnahme in die Klinik Neuburg. Der Roller wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden