Unbekannter stiehlt E-Scooter am Neuburger Bahnhof

Ein am Neuburger Bahnhof abgestellter E-Scooter ist in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntag in den frühen Morgenstunden von bislang unbekannten Tätern gestohlen worden.

Polizei Neuburg sucht Zeugen des E-Scooter-Diebstahls am Bahnhof

Laut Angaben der Polizei handelte sich um einen schwarzen Roller mit gelben Akzenten und einem Wert von rund 750 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67100 in Verbindung zu setzen. (AZ)