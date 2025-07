Unfallflucht in Ingolstadt: Auto nimmt E-Scooter-Fahrer die Vorfahrt

Ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Montagmorgen in der Ingolstädter Innenstadt gestürzt und hat sich verletzt. Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt zeigte der junge Mann den Unfall erst am Dienstag an, da er zuvor einen Tag im Krankenhaus war. Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr auf dem Weg vom Moritzplatz zum Rathausplatz.

Ingolstadt: E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Ausweichmanöver – Polizei sucht Zeugen

Laut Polizei musste der E-Scooter-Fahrer stark abbremsen, als ein Auto von der Sauerstraße kommend in die Einmündung zum Rathausplatz einbog und ihm die Vorfahrt nahm. Dabei stürzte der 19-Jährige, ohne mit dem Fahrzeug in Berührung zu kommen. Der Autofahrer hielt kurz an, fuhr dann jedoch weiter, als ein Passant die Polizei verständigen wollte. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0841/9343-4410 bei der Verkehrspolizei Ingolstadt zu melden. (AZ)