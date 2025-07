E-Scooter-Unfall in Neuburg: 17-Jähriger fährt gegen Auto und verletzt sich

Ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstagnachmittag in Neuburg auf ein Auto aufgefahren und hat sich dabei verletzt. Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg war der Jugendliche gegen 16.20 Uhr auf dem Schlagbrückchen in Richtung Luitpoldstraße unterwegs.

Neuburg: E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Auffahrunfall

Wie die Polizei mitteilt, fuhr vor ihm ein 49-jähriger Autofahrer aus Oberhausen, der sich an einer Ampel auf die Rechtsabbiegespur einordnete und verkehrsbedingt anhielt. Der E-Scooter-Fahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf. Er verletzte sich am Handgelenk und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. (AZ)