E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Fußgängerin und flüchtet

In der Rosenstraße sind am Mittwoch ein E-Scooter-Fahrer und eine Fußgängerin kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der E-Scooter-Fahrer gegen 18.15 Uhr auf der Rosenstraße in Richtung Luitpoldstraße und wollte links in Richtung des Bücherturms abbiegen. Dort übersah er eine von links kommende, 69-jährige Neuburgerin, die vom Bücherturm kommend in Richtung Rosenstraße ging und ihr Fahrrad schob. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer.

Fußgängerin bei Unfall in Neuburg verletzt – E-Scooter-Fahrer flüchtet

Die 69-jährige Frau stürzte mit ihrem Rad gegen die Hausmauer. Der Unfallverursacher blieb kurz stehen, setzte seine Fahrt dann jedoch fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt, am Fahrrad entstand ein geringer Schaden. Die Polizei Neuburg bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich telefonisch unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden. (AZ)