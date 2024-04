Einbruch in Autohaus: Diebe nehmen 17 teure Elektroräder mit

Unbekannte sind in Edelshausen in ein Autohaus eingebrochen und haben teure Pedelecs im fünfstelligen Wert gestohlen. Die Kripo ermittelt.

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Autohaus in Edelshausen eingebrochen und haben hohen Schaden angerichtet. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Mittwochnachmittag mitteilt, entwendeten die Täter aus einer dortigen Halle 17 hochpreisige Elektrofahrräder.

Das erlangte Beutegut beziffert einen höheren fünfstelligen Wert. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0841-9343-0 entgegen. (AZ)

