12.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall in Ehekirchen

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Ehekirchen ist ein großer Schaden entstanden. Wie es zu dem Unfall kam.

Am Dienstagmorgen ist es in Seiboldsdorf bei Ehekirchen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das teilte die Polizei mit. Ein 58-jähriger Mall wollte mit seinem Fahrzeug gegen 6.40 Uhr in die Ingolstädter Straße einbiegen und übersah hierbei den querenden Verkehr.

Es kam zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Fahrzeug, welches der Ingolstädter Straße in gerader Richtung folgen wollte. Das Auto des Unfallverursachers erlitt dabei einen Totalschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf geschätzte 12.000 Euro. (nr)