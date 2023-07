25.000 Euro Schaden: Zwei Autos kollidieren in Ehekirchen beim Überholen

In Ehekirchen werden bei einem Unfall zwei Personen verletzt. Schuld war ein unerlaubter Überholvorgang.

Bei einem Unfall in Ehekirchen ist ein Schaden von 25.000 Euro entstanden. Das teilte die Polizei mit. Am 16. Juli gegen 22.54 Uhr ereignete sich bei Ehekirchen ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Zur genannten Zeit fuhr eine 25-Jährige aus der Gemeinde Königsmoos mit ihrem Auto auf der Staatstraße 2035 von Rohrenfels kommend in Fahrtrichtung Ehekirchen.

Hinter der Frau aus Königmoos fuhr ein 35-Jähriger aus der Gemeinde Karlshuld. Die Königmooserin wollte nach links in Richtung Seiboldsdorf abbiegen, dabei überholte der Karlshulder mit seinem Fahrzeug trotz Überholverbot und kollidierte mit dem Auto der Königmooserin.

Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Ehekirchen verletzt

Der Karlshulder fuhr mit seiner linken Fahrzeugfront gegen das rechte Fahrzeugheck der Frau. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ehekirchen und Ambach waren mit insgesamt 42 Kräften im Einsatz. Die beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt mit Rettungswägen ins Klinikum Neuburg transportiert. (AZ)