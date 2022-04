Abwasser und Bauen größte Brocken: Ehekirchen gibt Millionen aus

Der Ehekirchener Gemeinderat hat einen 13 Millionen Euro schweren Etat verabschiedet. Kämmerer Alois Helfer prophezeit finanzielle schwere Zeiten für die Kommune.

„Es wird eine schwierige Zeit für die Gemeinde Ehekirchen, diese Ausgaben zu bewältigen“, sagte Kämmerer Alois Helfer am Dienstag in der Ehekirchener Gemeinderatssitzung. Vor ihm lag der über 200 Seiten dicke Haushaltsplan für das Jahr 2022. Der vom Gremium beschlossene Etat umfasst gut 13 Millionen Euro – und die Liste der Ausgaben ist lang.

Die „größten Brocken“ sind laut Kämmerer Helfer Baumaßnahmen und die Abwasserbeseitigung. So gibt die Gemeinde in den kommenden Monaten am meisten im Bereich Hoch- und Tiefbau aus – allein der Neubau der Kläranlage schmälert das Konto um 840.000 Euro. Die Ausgaben für die Kinderkrippe im Ortsteil Walda belaufen sich auf 500.000 Euro, die für die Brückensanierung in Allerbach auf 200.000 Euro. Insgesamt fließen gut drei Millionen Euro in Tiefbaumaßnahmen, sprich alles. Ein Drittel davon fließt in die Kanalsanierungen in den Ortsteilen, darunter Schainbach, Haselbach und Ambach. In den Straßenbau investiert die Gemeinde 488.000 Euro, für den Breitbandausbau etwa 300.000 Euro.

Ehekirchen: Millionen für Bauen und Abwasserbeseitigung

Rücklagen hat die Gemeinde keine, wie der Kämmerer berichtete – was im Umkehrschluss bedeutet, dass Kredite nötig sind, um all die Ausgaben zu stemmen. Man habe zwar mit der Einkommenssteuer in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro etwas mehr verdienen können als im vergangenen Jahr, und auch Grundstücksverkäufe spülten noch einiges in die Gemeindekasse. Trotzdem muss laut Helfer wieder in Kredit her. „Heuer ist wieder eine nötig, im Jahr darauf allerdings nicht“, erklärte Helfer. Allerdings werde es 2024 wieder so weit sein, „auch weil die Abwasserbeseitigung sehr schwer zu kalkulieren ist“.

Ehekirchener Gemeinderat verabschiedet 13 Millionen Euro schweren Haushalt

Gemeinderätin Martina Keßler, die nach ihrer Babypause nun wieder zurück in der Politik ist, regte an, „an der Dorferneuerung dranzubleiben“. Wie bereits berichtet, sind die ersten Gespräche und Bürgerbefragungen dafür bereits gelaufen. Doch es ist ein Projekt, das sich über Jahre ziehen wird. „Die Bürgerinnen und Bürger haben schon so viel Herzblut reingesteckt“, betonte Keßler. Zudem könnten im Rahmen des Projekts auch Fördergelder abgegriffen werden, die etwa in den Straßenausbau investiert werden könnten. „Parallel zu unseren Pflichtaufgaben sollten wir da unbedingt dranbleiben.“