Ehekirchen

Aktionswoche der Ehekirchener Feuerwehr: So löscht man einen Brand

Plus Was tun, wenn es brennt? Die Antwort darauf gab die Ehekirchener Feuerwehr bei einer Aktionswoche in der Gemeinde - und das nicht nur in der Theorie.

Von Doris Bednarz

Unter dem Motto „Richtig Feuer löschen“ stand eine Aktion der Versicherungskammer Bayern, die gemeinsam mit der Feuerwehr Ehekirchen und dem Landesfeuerwehrverband (LFV) Bayern initiiert wurde. Eine Woche lang war Stefan Kießling, Referent des Landesfeuerwehrverbands in Ehekirchen zu Gast, um Interessierten die Berührungsängste mit Handfeuerlöschern zu nehmen. Er riet den Anwesenden außerdem, sich mit einem eventuellen Brandausbruch zu beschäftigen.

Bei den dreimal pro Tag stattfindenden Informationsveranstaltungen war die Aufklärung über Brandverhütung und Brandbekämpfung das Ziel. Über eine Evakuierung von im Haus anwesenden Personen und die Reaktionen bei Bränden sollte man sich rechtzeitig Gedanken machen. Wenn es brennt, ist es oft zu spät.

