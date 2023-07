Autofahrer kommt in Ehekirchen auf Gegenfahrbahn: 100.000 Euro Schaden

Ein betrunkener Autofahrer kommt in Ehekirchen auf die Gegenfahrbahn und kracht gegen ein Anhängergespann. Bei dem Unfall entsteht ein Schaden von knapp 100.000 Euro.

Vier Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von 97.000 Euro, ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstag kurz vor Mitternacht in Ehekirchen ereignet hat. Laut ersten Ermittlungen der Polizei war gegen 23 Uhr ein 26-jähriger Autofahrer aus dem Gemeindebereich Königsmoos auf der Neuburger Straße in Ehekirchen ortsauswärts unterwegs und kam hierbei aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 19-Jähriger aus Pöttmes versuchte mit seinem Gespann, bestehend aus Auto und Anhänger, noch auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Unfall in Ehekirchen: Mehrere Personen verletzt

Die beiden Autofahrer sowie zwei 15-jährige Mitfahrer des 19-Jährigen aus Pöttmes wurden jeweils leicht verletzt und allesamt vorsorglich von einem Rettungswagen in das Krankenhaus Neuburg gebracht. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark deformiert und mussten von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden. Zudem wurde ein angrenzender Gartenzaun in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden dürfte sich laut Angaben der Polizei auf circa 97.000 Euro belaufen.

Im Zuge der Aufnahme räumte der 26-jährige Unfallverursacher ein, dass er Alkohol konsumiert hatte. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab 1,6 Promille, weshalb sich der Mann im Krankenhaus Neuburg einer Blutentnahme unterziehen lassen musste. Seine Fahrerlaubnis wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols, sowie einer fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr. An der Unfallstelle waren die Feuerwehr aus Ehekirchen sowie mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes im Einsatz. (AZ)