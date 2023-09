Ehekirchen

11:49 Uhr

Autofreier Sonntag: Ohne Auto durch Ehekirchens Natur

Entlang der „Streichholzrunde“ in Buch konnten Wanderer auf einer Schaukel verweilen und die Natur in aller Ruhe auf sich wirken lassen.

Plus Die Gemeinde rief ihre Bürgerinnen und Bürger dazu auf, die Wanderwege rund um Ehekirchen zu erkunden. Und zu entdecken gab es einiges.

„Einen Beitrag für Klima und Umwelt leisten“, so hieß das Motto der Aktion „ Ehekirchen lässt das Auto steh’n, man wird sich auf den Wanderwegen seh’n“, die am vergangenen Sonntag in der Gemeinde stattfand. Nach der Einweihung des Radwegs zwischen Ehekirchen und Pöttmes richtete sich die Einladung an alle Bürger und Bürgerinnen, ihr Auto stehen zu lassen und stattdessen die verschiedenen Wanderwege in der Region zu erkunden. Diese befinden sich nicht nur im Ehekirchener Gebiet, sondern reichen auch bis in den Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg.

Auf den Wanderrouten selbst laden seit Kurzem sechs Rastbänke zum Niedersetzen ein. Sie wurden von örtlichen Unternehmen gefertigt und für die Wanderwege gestiftet. Von massiv bis modern – kein Stück gleicht dem anderen. „Oft erkennt man schon am Stil, von wem sie gefertigt wurde. Jeder hat da seine eigene Handschrift“, sagt ein vorbeigehender Wanderer. Die Unikate stammen von den Handwerksbetrieben Baierl, Eisner, Steidle, Auernhammer und Niklas. „Entdecken Sie auf unseren Wanderwegen, wie schön auch Daheim sein kann“, unterstreicht der Aufruf des Gemeindeblatts die Aktion.

