Blaskapelle Ehekirchen bereitet sich auf ihr Jubiläumsfest vor

Die Blaskapelle Ehekirchen bleibt unter der bewährten Führung. Vorsitzender Joachim Schmalbach hatte sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung gestellt, und auch sein Vize Andreas Karmann bleibt in der Verantwortung.

Mit einer einstündigen Kostprobe ihres Könnens begrüßten die Musikanten der Blaskapelle die Mitglieder im Gasthaus Daferner. „Der Mitgliederstand ist mit 163 Personen leicht gesunken“, informierte Schmalbach. In seinem Rückblick ließ der Vorsitzende das vergangene Jahr Revue passieren. So fand 2023 nach der coronabedingten Zwangspause wieder das Neujahrsanblasen statt - eine Tradition, die es seit 1998 gibt. Der Vatertagsfrühschoppen bei der Feuerwehr Ehekirchen jährte sich ebenfalls zum 34. Mal. Im Juli fand das Jugend-Bläser-Wochenende statt, und in der Adventszeit spielte die Kapelle auf dem Kirchenvorplatz ein Konzert. Dabei wirkten unter anderem Kinder des Kindergartens „Wirbelwind“ Walda, der Ehekirchener Frauenchor, ein Alphorntrio und die Jugend- und Stammkapelle mit.

Blaskapelle Ehekirchen feiert ihr Jubiläum bei der Firma Ruschak

Musikleiter Klaus Hörmann berichtete von rund 50 Auftritten im vergangenen Jahr. Die Kapelle spielte beim Vatertagsfrühschoppen, der Fronleichnamsprozession, bei Schützen- und Feuerwehrfesten und natürlich bei Geburtstagen, Hochzeiten und Beerdigungen.

Die Feier zum 40-jährigen Bestehen der Blaskapelle wird bereits geplant und soll am 12. und 13. Juli in der Halle der Firma Ruschak im Ehekirchener Gewerbegebiet gefeiert werden. Fest zugesagt hat bereits die Blasmusikformation „Viera Blech“ aus Tirol. Der Kartenvorverkauf über die Raiffeisenbank Ehekirchen und die Webseite der Blaskapelle (www.blaskapelle-ehekirchen.de) läuft bereits.

Bürgermeister Günter Gamisch bedankte sich für die „musikalische Bereicherung“ und bestätigte dem Verein, „im Verhältnis zur Mitgliederzahl der aktivste Verein der Gemeinde“ zu sein.

