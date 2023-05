Briefe und Karten von Ehekirchenern aus dem 1. Weltkrieg gesucht

Georg Zett und Roman Huber möchten eine Dokumentation über die Feldpost erstellen, die Männer aus Ehekirchen zwischen 1914 und 1918 an ihre Familien geschickt haben.

Die Großeltern von Georg Zett haben ihm in vielen Schachteln circa 700 Briefe und Karten aus dem 1. Weltkrieg hinterlassen. Davon sind rund 250 Briefe von den Brüdern seines Großvaters, der Rest stammt von Männern aus der Gemeinde und von Männern, die bei der Familie Zett angestellt waren. Sie bedanken sich darin etwa für erhaltene Pakete oder fragen nach, wie die Getreideernte wohl ausfällt oder bitten darum, sich um die schwangere Ehefrau zu kümmern.

Diese in Sütterlin geschriebenen Briefe wurden von Georg Zett und Roman Huber schon vor rund 20 Jahren, teilweise unter Zuhilfenahme von Lupen, in Dateiform übertragen.



Mit dem Buch über Pfarrer Lang, das Georg Zett im vergangenen Jahr herausgab, kam ihm nun der Gedanke, auch die Briefe zu veröffentlichen. So scannte er in mühsamer Arbeit alle 700 Dokumente ein und möchte diese Sammlung nun erweitern. Dazu möchte er im Namen des Heimatvereins einen Aufruf in der Gemeinde Ehekirchen machen, ob noch jemand Briefe oder Karten aus dem 1. Weltkrieg und eventuell Fotos von den Schreibern hat. Er und Huber möchten diese - wenn sie welche zur Verfügung gestellt bekommen – einscannen, lesen, übersetzen und "unversehrt innerhalb kürzester Zeit zurückgeben“.

Aufruf des Heimatvereins Ehekirchen: Post aus dem Ersten Weltkrieg gesucht

Aus diesen Zeit-Zeugnissen könnte dann eine Dokumentation über die Feldpost entstehen, die Männer aus Ehekirchen aus dem 1. Weltkrieg nach Hause geschrieben haben. Drei bis vier Bände werden es wohl, schätzt Georg Zett, denn pro Dokument braucht man eine halbe, wenn nicht gar eine ganze Seite, damit man auch die Vorderseiten der Postkarten sieht. Damit jeder nachlesen kann, was seine Vorfahren geschrieben haben, würden diese dann auch der Bücherei zur Verfügung gestellt werden.

Wer Briefe zur Verfügung stellen möchte, kann sich an Georg Zett unter Telefon 08431 6448870 oder an Roman Huber per Mail an romanhuber9@gmail.com wenden. (AZ)

